Siirt Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarına güvenli bir barınak oldu - Son Dakika

Siirt'te geçen ay faaliyete giren Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, aralarında kedi ve köpeklerin de bulunduğu sakat ve hasta hayvanlara güvenli barınak oldu.

Siirt Belediyesince 2 yıl önce Doğan Mahallesinde yaptırılan Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi faaliyete girdi.

Merkezde, bir kısmı sahiplerince terk edilen yaralı ve hasta 41 köpek ve 13 kedi bulunuyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekim Aydın Yolbaş, 40 bin metrekare alan üzerinde iki etap olarak planlanan projenin ilk etabının faaliyete girdiğini söyledi.

Biri veteriner hekim 7 personelin göre yaptığı merkezin, idari bina, kedi ve köpek klinik ve karantina odaları, kedi gezinti alanı ile köpek müşahede bölümünden oluştuğunu belirten Yolbaş, şunları kaydetti:

"Burası sokak hayvanları için sıcak ve güvenli bir barınak oldu. Merkezde sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu yapılıyor. İlimizde 24 saat olarak ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendiriyor. Yaralı ve tedaviye muhtaç hayvanları tedavi ettikten sonra onları aldığımız doğal ortamlara bırakıyoruz. Tedavi olarak tüm cerrahi ve dahili vakalar yapılıyor. Ayrıca bakımını yaptığımız hayvanları, vatandaşlardan gelen talepler karşılığında sahiplendirmek istiyorlarsa tutanak karşılığında kendilerine verebiliyoruz. Durumu ağır olan hayvanları ise yaptığımız iş birliği protokolüyle Siirt Üniversitesi Hayvan Araştırma Merkezine gönderiyoruz."

Veteriner Veysel Sabri Oktay da merkeze getirilen hayvanlara günde 3 öğün besleme ve bakım yaptıklarını belirterek, "41'i köpek 13 kedimiz var. Burası her gün dezenfekte ediliyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşlarımız kapılarına bir kap su ve mama bırakmalarını bekliyoruz. Sürücülere de buradan çağrıda bulunuyorum, sokakta geçen hayvanlara karşı biraz daha dikkatli olsunlar. Çünkü en çok araçların çarpması sonucu hayvanları sakat kaldığı ihbarı bize geliyor." diye konuştu.