Son Dakika Haberleri: SİİRT Herekol Dağı'nda PKK'nın cephaneliği bulundu
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SİİRT Herekol Dağı'nda PKK'nın cephaneliği bulundu

4 saat önce

Herekol Dağı'nda PKK'nın cephaneliği bulunduSiirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın cephaneliği bulundu.

Herekol Dağı'nda PKK'nın cephaneliği bulundu
Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın cephaneliği bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda terör örgütü PKK'lıların etkisiz hale getirilmeleri amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde yapılan aramada, makineli tüfek, tüfeğe ait 50 fişek ve 10 RPG-7 roketatar mühimmatı ele geçirildi.
SİİRT Herekol Dağı'nda PKK'nın cephaneliği bulundu
Pervari, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:15 Kaynak: DHA
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