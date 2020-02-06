Siirt ikna yöntemiyle teslim olan 2 pkk'lı kadın, aileleriyle buluşturuldu - Son Dakika

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Siirt ikna yöntemiyle teslim olan 2 pkk'lı kadın, aileleriyle buluşturuldu
6 saat önce
SİİRT İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluşturuldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:11 Kaynak: DHA
SİİRT İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluşturuldu
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