Siirt ikna yöntemiyle teslim olan 2 pkk'lı kadın, aileleriyle buluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt ikna yöntemiyle teslim olan 2 pkk'lı kadın, aileleriyle buluşturuldu - Son Dakika

Siirt ikna yöntemiyle teslim olan 2 pkk'lı kadın, aileleriyle buluşturuldu

6 saat önce

SİİRT İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluşturuldu.

SİİRT İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluşturuldu

Siirt ikna yöntemiyle teslim olan 2 pkk'lı kadın, aileleriyle buluşturuldu

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:11 Kaynak: DHA
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