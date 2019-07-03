Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden 'Sakın korkma 155'i ara' tanıtım videosu
1 saat önce
- Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden 'Sakın korkma 155'i ara' tanıtım videosuSİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından 'Sakın korkma 155'i ara' tanıtım videosu paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:32 Kaynak: İHA
- Siirt
İl Emniyet Müdürlüğünden 'Sakın korkma 155'i ara' tanıtım videosu
SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından 'Sakın korkma 155'i ara' tanıtım videosu paylaşıldı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama, aktif, senkronize tam uyumlu çalışan 155 ihbar sisteminin tanıtım filminin çekildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, İnsansız Hava Araçları (Skyrancerlar, Dji Phantomlar), il bazında 50 kent güvenlik yönetim sistemine ait 360 derece ve sabit kamera, gece görüşlü kızılötesi uzun mesafe tespitli kameralar, plaka tanıma sistemleri, motorize ekipleri ve tüm personelimizle alınan ihbarlara anında müdahale edilip gizlilik esaslarına riayet edilerek tüm gelen ihbarlarınız koşulsuz değerlendirilerek gereği yapılmaktadır. 155 arama faaliyetleri ücretsiz ve gizli tutulmaktadır" denildi.
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