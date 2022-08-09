Pat pat araçlarıyla son 5 yılda 300 kişi yaralandı - Son Dakika
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Pat pat araçlarıyla son 5 yılda 300 kişi yaralandı

09.08.2022 10:47
Pat pat araçlarıyla son 5 yılda 300 kişi yaralandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracının denetimi yapıldı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Pat-pat' olarak tabir edilen tarım aracının denetimi yapıldı. Denetimlerde sürücülere karayollarına çıkmanın, yolcu ve yük taşımanın tehlikeli ve yasak olduğu, meydana gelebilecek kazalarda can kaybı ve yaralanmaların kaçınılmaz olduğu anlatıldı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, pat-pat olarak tabir edilen tarım araçlarının amacı dışı kullanımının önüne geçmek için denetimlerin devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Siirt kent genelinde bağ, bahçe tarımsal alanlarda çapa amaçlı kullanılan ve pat-pat, çapa motoru veya el traktörü denilen tarım aletlerinin hiçbir mühendislik projesi olmadan üzerinde değişiklik yapılarak amacı dışında kullanılması sonucunda son 5 yılda 142 kaza meydana gelmiş olup 300 vatandaşımız yaralanmış, 7 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığınca; tarım sezonunun açılması ile birlikte pat pat tarım aletlerinin karıştığı kazalarının önlenmesi ve amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi maksadıyla, icra edilen faaliyetler çerçevesinde vatandaşlarımıza umuma açık yerlerde ve köy odalarında pat pat tarım aletleri ile karayollarına çıkmanın, yolcu ve yük taşımanın tehlikeli ve yasak olduğu, meydana gelebilecek kazalarda can kaybı ve yaralanmaların kaçınılmaz olduğu konularında eğitim seminerleri verilmiş, yol kenarlarında yapılan bilgilendirmeler esnasında el broşürleri ile vatandaşlarımızı bilinçlendirme faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam edilmektedir" denildi. - SİİRT

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Siirt'te jandarmadan 'patpat' denetimi Siirt'te jandarmadan 'patpat' denetimi
Kaynak: İHA

Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pat pat araçlarıyla son 5 yılda 300 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pat pat araçlarıyla son 5 yılda 300 kişi yaralandı - Son Dakika
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