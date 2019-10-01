Son Dakika Haberleri: Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda "askerlerin başarısı ve selameti" için kurban kesildi
Son Dakika Genel Haber

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda "askerlerin başarısı ve selameti" için kurban kesildi

1 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda "askerlerin başarısı ve selameti" için kurban kesildiSİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni gerçekleşti.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda "askerlerin başarısı ve selameti" için kurban kesildi

SİİRT - Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni gerçekleşti. Tören alanına getirilen kurbanlar, dualar eşliğinde kesildi.

Siirt'te askerlerin terörle mücadelede başarısı ve selameti için kurban kesim töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı eğitim sahasında gerçekleşen törene Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İçişleri Bakan Danışmanı Fevzi Sevgili, AK Parti İl Başkanı Özgür Çalapkulu, askerler ve özel hareket polisleri katıldı.

Kurban kesim sonrası güvenlik güçlerinin terörle mücadelede başarısı ve selameti için dua edildi. Daha sonra askerlerle sohbet eden Vali Atik, kesilen kurban kanını askerlerin alnına sürerek, "Ayağınıza taş değmesin, Allah sizleri her türlü kazadan ve beladan korusun" temennisinde bulundu.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlerin başarısı ve selameti için kurban kesildi

Jandarma, Siirt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



GÜNDEM ÖZETİNE EK
Alışverişte yeni dönem başlıyor! Marketlerdeki fiyatlar mobil uygulamayla karşılaştırılacak Oya Başar, Tarık Ünlüoğlu'nun ölümüyle ilgili acı detayı açıkladı Yol kenarında fuhuş pazarlığı böyle görüntülendi! Cezai işlem uygulandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 20:42:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda "askerlerin başarısı ve selameti" için kurban kesildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]