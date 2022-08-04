Jandarma hayvan koruma timi denetimlere başladı - Son Dakika
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Jandarma hayvan koruma timi denetimlere başladı

04.08.2022 14:24
Jandarma hayvan koruma timi denetimlere başladı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avcılığın önüne geçmek için denetimleri sıklaştırdı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, kaçak avcılığın önüne geçmek için denetimleri sıklaştırdı. Denetimler neticesinde, Siirt'te son 5 yılda toplam 27 vatandaşa "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu" çerçevesinde idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, ekiplerce, kaçak avcılığın önüne geçmek ve yaban hayatının sürdürebilirliğinin sağlanması için kentte ve kırsal bölgelerde denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Av sırasında kullanılan patlayıcı maddeler neticesinde 3 vatandaşımız maalesef telafisi olmayan uzuv kayıplarına sebebiyet verecek ağır biçimde yaralanmıştır. Vatandaşlarımıza gerek balık türlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gerekse de patlayıcı madde ile uygunsuz av yapmaları neticesinde oluşabilecek mağduriyet durumlarını yaşamamaları konusunda, sorumluluk bölgemizde bulunan ilçe, köy ve mezralarda kaçak avcılığın önlenmesi ve vatandaşların yaban hayatı konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla, 'sürdürülebilir ve bilinçli' avcılık yapılması için çevre doğa ve hayvanları koruma timleri, av koruma, kontrol ve bilinçlendirme faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam etmektedir" denildi. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarma hayvan koruma timi denetimlere başladı - Son Dakika

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