Siirt İl Nüfus Müdürlüğünde Adres Bildirim Yoğunluğu
2 saat önce
Siirtli vatandaşların 31 Mart yerel seçim öncesinde adres kaydı bildiriminde bulunmayanlar, adres bildirimde bulunmak için Nüfus Müdürlüklerine akın etti.
Siirtli vatandaşların 31 Mart yerel seçim öncesinde adres kaydı bildiriminde bulunmayanlar, adres bildirimde bulunmak için Nüfus Müdürlüklerine akın etti.
Vatandaşların adres kaydını son güne bırakmaları İl Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu. Adres kaydı olmayan vatandaşların bugün saat 17.00'a kadar nüfus müdürlüklerine giderek adres kaydı bildirmeleri gerektiği belirtildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:01 Kaynak: İHA
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