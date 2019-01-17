Son Dakika Haberleri: Siirt İl Nüfus Müdürlüğünde Adres Bildirim Yoğunluğu

Siirt İl Nüfus Müdürlüğünde Adres Bildirim Yoğunluğu

2 saat önce

Siirtli vatandaşların 31 Mart yerel seçim öncesinde adres kaydı bildiriminde bulunmayanlar, adres bildirimde bulunmak için Nüfus Müdürlüklerine akın etti.

Siirt İl Nüfus Müdürlüğünde Adres Bildirim Yoğunluğu, System.String[]
Siirtli vatandaşların 31 Mart yerel seçim öncesinde adres kaydı bildiriminde bulunmayanlar, adres bildirimde bulunmak için Nüfus Müdürlüklerine akın etti.

Vatandaşların adres kaydını son güne bırakmaları İl Nüfus Müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu. Adres kaydı olmayan vatandaşların bugün saat 17.00'a kadar nüfus müdürlüklerine giderek adres kaydı bildirmeleri gerektiği belirtildi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşet Paralı Olunca Vatandaşlar Tanesi 30 Liradan Satılan Sepete Akın Etti İstanbul'da Vatandaşların Üzerine İş Yeri Tabelası Düştü

Ehliyetini Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Giden Vatandaş, "Ölü" Olduğunu Öğrendi Güvenli Buldukları Kuyumcu, Vatandaşlardan Topladığı Altın ve Paralarla Sır Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 14:04:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt İl Nüfus Müdürlüğünde Adres Bildirim Yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]