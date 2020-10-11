Siirt İl Özel İdare Spor için 653 bin lira bağış toplandı - Son Dakika

Siirt İl Özel İdare Spor Dayanışma ve Yardımlaşma etkinliğinde takım için 653 bin lira toplandı.

Fatih'te bir otelde gerçekleşen etkinlikte takımın tanıtım videosu, marş eşliğinde izlendi. Şair-yazar Sait Yıldırımer, programda şiir okudu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, buradaki konuşmasında, geçmişte Siirt ve bölgesinde ailelerin çocukları için korktuğu ve endişe ettiği dönemler yaşandığını söyledi.

Bu süreçlerin iman ve vatan sevgisiyle aşıldığına işaret eden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir evladımızı, hiçbir çocuğumuzu hiçbir terör örgütüne bırakmayacağız, terk etmeyeceğiz. Ben sporu seviyorum ama futbolu bilmiyorum. Siirt Spor ile bunun için ilgilendim. Siirt Spor'un başarısı Siirt'in tanıtımı için, sosyo-ekonomik gelişmesi için, bir ticari faaliyet için önemlidir ama ben arkadaşlarıma ilk günden söyledim, altyapıya 100, 200, 300 çocuk getireceksiniz, onları sporla buluşturacaksınız. Sadece futbol değil, Siirt Spor bir dinamo, diğer branşlara da ön ayak olup 5-10 bin çocuğumuzu sporla buluşturabileceksiniz ben bu işe girerim, ben bu işte varım dedim. Bu sözümün de arkasındayım."

Vali Hacıbektaşoğlu, takımın 3. Lig'de ilk yılını 5 milyon bütçe ile kapatacağını aktarırken, "Bunun üzerine çıkan her kuruş Siirtli gençlerimiz ve çocuklarımız için harcanacak." dedi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da Siirt'te ölmüş bir takımı dirilttiklerini vurguladı.

Takımın 3. Lig'e çıkmış olmasının büyük başarı olduğunu kaydeden Aktay, Siirt takımının kentin ortak değeri olduğunun altını çizdi.

"Ligden çekilmesiyle birlikte futbol heyecanı Siirt'te sönmüş"

Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri ve Kulüp Başkanı Hıfzullah Canpolat da futbolun Siirt'in tarihinde önemli yeri olduğunu söyledi.

Siirt takımının Fadıl Akgündüz'ün başkanlığında bugünkü adıyla Süper Lig'e kadar yükselme başarısını gösterdiğini belirten Canpolat, "Takımın yükselmesi çok çabuk olduğu gibi Fazıl Akgündüz'ün takımı bırakmasıyla düşüşü de hızlı olmuştur. Bunun iki sebebi vardır; birincisi takımın tesisinin olmaması, takımın kişi bazlı yönetilmesi, yani oturmuş bir sisteminin olmaması. Nihayetinde köklü tarihinde futbolun çok önemli bir yeri olan Siirtimizin 2013 yılında takımı 3. Lig'de oynarken maçlara çıkmaması, yani sahipsizlikten ligden çekilmesiyle birlikte futbol heyecanı Siirt'te sönmüş, 2017 yılına kadar maalesef bu sönüş devam etmiştir." diye konuştu.

Canpolat, çocuk ve gençlerin kötü niyetli birey ve grupların tuzağına düşmemesi için azim ve kararlılıkla çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Siirt Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve iş insanı Metin Canpolat da salgın sebebiyle etkinliğe 100 kişi davet ettiklerini, söz konusu sayıda katılım sağlanmamasının üzücü olduğunu kaydetti.

Program sonunda takım için katılımcılardan 653 bin lira toplandı ve hatıra fotoğrafı çektirildi.