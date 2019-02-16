Son Dakika Haberleri: Siirt İl Özel İdare Spor'un Maçı Ertelendi

Siirt İl Özel İdare Spor'un Maçı Ertelendi

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor'un yarın deplasmanda yapacağı Muş Menderes Spor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Siirt İl Özel İdare Spor'un Maçı Ertelendi, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor'un yarın deplasmanda yapacağı Muş Menderes Spor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.


Siirt Özel İdare Spor Teknik Sorumlusu Ahmet Erten, hafta içi hazırlıklarını tamamladıkları deplasmanda yapacakları maçın yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.


Karşılaşmanın hafta içinde oynatılma ihtimaline karşı her zaman hazırlıklı olduklarını belirten Erten, "Antrenmanlarımızı Özel İdarespor tesisleri ve 2 nolu sentetik çim sahada sürdürüyoruz." dedi.


Takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmadığını ve şampiyonluk umutlarının az da olsa devam ettiğini kaydeden Erten, şöyle devam etti:

"Geçen hafta karşılaştığımız Bitlis Özgüzelderespor maçında çok iyi performans sergiledik. Aynı başarıyı kalan 9 maçımızda da sürdürerek hem puan almayı hedefliyoruz, hem de rakiplerimizin puan kaybetmesini bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:17 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 Mağlup Etti Melih Gökçek'ten Manidar Diriliş Ertuğrul Mesajı!

Jeremain Lens, Şenol Güneş'i Çıldırttı! Trabzonspor Evinde Alanyaspor'u Ağırlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 15:11:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt İl Özel İdare Spor'un Maçı Ertelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]