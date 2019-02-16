Siirt İl Özel İdare Spor'un Maçı Ertelendi
1 saat önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdare Spor'un yarın deplasmanda yapacağı Muş Menderes Spor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt
İl Özel İdare Spor'un yarın deplasmanda yapacağı Muş Menderes
Spor maçı, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi.
Siirt Özel İdare Spor Teknik Sorumlusu Ahmet Erten
, hafta içi hazırlıklarını tamamladıkları deplasmanda yapacakları maçın yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.
Karşılaşmanın hafta içinde oynatılma ihtimaline karşı her zaman hazırlıklı olduklarını belirten Erten, "Antrenmanlarımızı Özel İdarespor tesisleri ve 2 nolu sentetik çim sahada sürdürüyoruz." dedi.
Takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmadığını ve şampiyonluk umutlarının az da olsa devam ettiğini kaydeden Erten, şöyle devam etti:
"Geçen hafta karşılaştığımız Bitlis
Özgüzelderespor maçında çok iyi performans sergiledik. Aynı başarıyı kalan 9 maçımızda da sürdürerek hem puan almayı hedefliyoruz, hem de rakiplerimizin puan kaybetmesini bekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 01:17 Kaynak: AA
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