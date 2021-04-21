Siirt İl Özel İdaresi ve Dila Gıda Adıyaman 1954 maçında kavga - Son Dakika

Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdaresi ile Dila Gıda Adıyaman 1954 arasında oynanan maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı.

Siirt Atatürk Stadı'nda oynanan ve maçın ikinci yarısında iki takımın futbolcuları arasında başlayan gerginlik, karşılaşmanın bitiş düdüğünün çalmasıyla kavgaya dönüştü.

Kavgada bir kişi yaralanırken yedek kulübesindeki oyuncular ve tribünlerde yer alan bazı kişililer de kavgaya dahil oldu.

Maçı protokolde izleyen Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve yetkililer, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu sona erdi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.