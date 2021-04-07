Siirt İl Özel İdarespor: 2 - Muğlaspor: 1 - Son Dakika

Siirt Özel İdaresi bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Siirt Özel İdarespor, 88. Dakika Burhanettin attığı golle 2-1 öne geçti.

Misli.com 3. Ligi 4. grupta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Muğlaspor'u 2-1 yendi.

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