Son Dakika Haberleri: Siirt İl Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor ile Berabere Kaldı

Siirt İl Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor ile Berabere Kaldı

36 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor 0-0 berabere kaldı.

Siirt İl Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor ile Berabere Kaldı, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor 0-0 berabere kaldı.

Siirt Atatürk stadında oynanan karşılaşmanın 42. dakikada penaltı kullanan Siirt İl Özel İdarespor gol bulamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor birçok önemli pozisyondan sonuç alamayınca maç golsüz sona erdi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, maçı türbinden izledi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:53 Kaynak: İHA

Spor
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