Siirt İl Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor ile Berabere Kaldı
36 dakika önce
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Ağrı 1970 Spor 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Siirt
Özel İdarespor, Ağrı
1970 Spor 0-0 berabere kaldı.
Siirt Atatürk
stadında oynanan karşılaşmanın 42. dakikada penaltı kullanan Siirt İl Özel İdarespor gol bulamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıda Siirt Özel İdarespor birçok önemli pozisyondan sonuç alamayınca maç golsüz sona erdi. Siirt Valisi Ali Fuat Atik
, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, maçı türbinden izledi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 04:53 Kaynak: İHA
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