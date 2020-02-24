Siirt İl Özel İdarespor'da maç hazırlığı - Son Dakika
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Siirt İl Özel İdarespor'da maç hazırlığı

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Cizre Serhatspor maç hazırlıklarını sürdürüyor.

Siirt İl Özel İdarespor'da maç hazırlığı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Cizre Serhatspor maç hazırlıklarını sürdürüyor.


Kulüp başkanı Hifzullah Canpolat, takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.


Taraftara destek çağrısında bulunan Canpolat, şunları kaydetti:


"Dün Bismil 21 Sportif Faaliyetler Spor Kulübünü ile oynadığımız maçtan 3 puan aldık. Bu galibiyet takıma moral sağladı. İkinci devrede hiçbir maçı kaybetmeyen takım şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. İki gün sonra Cizre Serhatspor ile Siirt Atatürk Stadında önemli bir maça çıkıyoruz. Taraftarın desteğiyle maçı kazanacağız."

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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