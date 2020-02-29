Siirt İl Özel İdarespor'da maç hazırlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt İl Özel İdarespor'da maç hazırlığı - Son Dakika

Siirt İl Özel İdarespor'da maç hazırlığı

7 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 1 Mart'ta 1955 Batman Belediyespor ile oynayacağı maç hazırlıklarını tamamladı.

Siirt İl Özel İdarespor'da maç hazırlığı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, 1 Mart'ta 1955 Batman Belediyespor ile oynayacağı maç hazırlıklarını tamamladı.


Kulüp Başkanı Hifzullah Canpolat, grupta 46 puanla ikinci sırada yer alan takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu ve yarın oynanacak maça katılım çağrısında bulundu.


İdlib'de hain saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Canpolat, şunları kaydetti:

"Yarın Siirt Atatürk Stadı'nda 1955 Batman Belediyespor ile oynayacağımız maça odaklandık. Takım tüm hazırlıklarını tamamladı. Hafta içinde ertelenen Cizre Serhatspor karşısında 3 puan kazanan takım moral yakaladı. Grupta bir mağlubiyet ve bir beraberlik dışında geri kalan maçlarımızdan galibiyetle ayrıldık. Kalan maçlarımızı da kazanarak taraftarlarımıza şampiyonluğu armağan etmek istiyoruz."

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:48 Kaynak: AA
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