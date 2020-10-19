Siirt İl Özel İdarespor'da Ziraat Türkiye Kupası hazırlıkları - Son Dakika

Siirt Özel İdarespor, Cizrespor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Takım sportif direktörü Yunus Kılıçvuran, maç öncesi takımda morallerin üst seviyede olduğunu belirtti.

Cizrespor'u yenerek yola devam etmek istediklerini dile getiren Kılıçvuran, şunları kaydetti:

"Antrenmanlarımızı aksatmadan devam ettiriyoruz. Takımda sakat futbolcumuz yok. Daha önce Kovid-19 tanısı konulan 2 futbolcumuz da iyileşerek takımdaki yerlerini aldık. Yeni transferlerin kısa sürede takıma uyum sağlamasıyla etkili bir kadromuz oluştu. Öncelik lig maçları olmak üzere kupa maçında rakiplerimizi yenerek sporseverlere galibiyet armağan etmek istiyoruz."