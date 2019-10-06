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Siirt İl Özel İdarespor kazandı

44 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Dersimspor'u 3-0 mağlup etti.

Siirt İl Özel İdarespor kazandı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Dersimspor'u 3-0 mağlup etti.


Siirt Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Siirt Özel İdarespor maçın 6. dakikasında Harun ve 25. dakikasında Ömer'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. İkinci yarının 54. dakikasında Celal'in farkı üçe çıkaran golü attı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da maçı izledi.

Mustafa Kemal Atatürk, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 05:04 Kaynak: AA
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