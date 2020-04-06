Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'ün Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

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Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'ün Covid-19 testi pozitif çıktı
21 dakika önce
Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, görülen belirtiler üzerine Korona virüs (Covid-19) şüphesiyle test yaptırdı.
Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, görülen belirtiler üzerine Korona virüs (Covid-19) şüphesiyle test yaptırdı. Ömür, yapılan test sonucu pozitif çıkınca gözlem altına alındı.
Ömür'ün, evinde 14 gün boyunca kendini izolasyona aldığı öğrenildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:35 Kaynak: İHA
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