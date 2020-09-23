Siirt İl Spor Güvenliği Kurulu toplandı - Son Dakika

Siirt İl Spor Güvenliği Kurulu toplandı

Siirt'te İl Spor Güvenliği Kurulu Toplantısı yapıldı.

Siirt İl Spor Güvenliği Kurulu toplandı, System.String[]

Siirt'te İl Spor Güvenliği Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Vekili Resul Özdemir başkanlığında, valilikte gerçekleşen toplantıda, spor müsabakalarında istenmeyen olayların önüne geçilmesi için alınması gereken önlemler ele alındı.

Siirt'in huzur kenti olduğunu belirten Özdemir, yeni sezonun sporun ruhuna yaraşır bir şekilde tamamlanması için ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde görevlerini titizlikle yerine getirmesi gerektiğine söyledi.

Özdemir, 2020-2021 sezonu içerisinde yapılacak müsabakalarda alınacak tedbirlerin müsabaka öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde titizlikle uygulanacağını kaydetti.

Resul Özdemir, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:23 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt İl Spor Güvenliği Kurulu toplandı - Son Dakika

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