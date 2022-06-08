Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 33 personel alınacak - Son Dakika
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Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 33 personel alınacak

08.06.2022 14:07
Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 33 personel alınacak

Siirt'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 20'si veteriner hekim 33 personel alınacak.

Siirt'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 20'si veteriner hekim 33 personel alınacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçede 3'ü veteriner hekim, 2'si gıda mühendisi, avukat, büro personeli, su ürünleri mühendisi, veteriner sağlık teknikeri, Baykan ilçesinde ziraat mühendisi ve veteriner hekim, Eruh'ta 3 veteriner hekim ve ziraat mühendisi, Kurtalan'da 3 veteriner hekim, Pervari'de 4 veteriner hekim, Şirvan'da 3 ziraat mühendisi, 4 veteriner hekim ve su ürünleri mühendisi, Tillo'da 2 veteriner hekim ve ziraat teknisyeni olmak üzere 33 personel alınacak.

Atamalar, ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme ve KPSS puanı ile gerçekleştirilecek.

Müracaatlar, 2-9 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

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Kaynak: AA

Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 33 personel alınacak - Son Dakika

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