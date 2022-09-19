Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmar Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalara yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te metruk binaların yıkımı yapıldı - Son Dakika

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