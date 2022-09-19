Siirt'te metruk binaların yıkımı yapıldı

Siirt'in Algül Mahallesi'nde metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmar Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binalara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Yapı Kontrol Müdürlüğü denetiminde, alınan güvenlik önlemlerinin ardından binaların yıkımını gerçekleştirdi.
Son 1 yılda 75 metruk binanın yıkımının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, tehlike arz eden tüm metruk binaların gerekli yasal işlemlerin ardından yıkımının yapılacağı kaydedildi.
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