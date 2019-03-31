Siirt'in Baykan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Mehmet...
2 saat önce
Siirt'in Baykan ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Ali Erol kazandı.
Siirt
'in Baykan
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Ali Erol
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Ali Erol
917, HDP
adayı Remzi Sarsılmaz
790, Saadet Partisi
adayı Zeki Göktaş
711 oy aldı.
-Erol'un özgeçmişi-
1966 yılında Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ormanpınar köyünde dünyaya gelen Mehmet Ali Erol, ilk ve orta okulu Baykan'da, liseyi Siirt'te tamamladı. İstanbul
ve Kocaeli
'de ticaretle uğraşan Erol, bir süre Baykan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi başkanlığı görevini yaptı. AK Parti'den 2009-2014 yılları arasında Baykan Belediye Başkanlığı yaptı. Erol, evli ve 8 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:26 Kaynak: AA
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