Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, AA muhabirine, tırdaki alevleri söndürme sırasında kıvılcımların çevreye sıçradığını ve örtü yangınına neden olduğunu belirtti.

Alınan bilgiye göre, İran 'dan Mersin 'e hurma taşıyan Abdülkadir Polat yönetimindeki 33 R 6773 plakalı tır, Baykan-Kozluk kara yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te hurma yüklü tırda çıkan ve örtülük alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.