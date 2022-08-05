Siirt'te hurma yüklü tırda çıkan ve örtülük alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Siirt'te hurma yüklü tırda çıkan ve örtülük alana sıçrayan yangın söndürüldü

05.08.2022 20:32
Siirt'te hurma yüklü tırda çıkan ve örtülük alana sıçrayan yangın söndürüldü

Siirt'in Baykan ilçesinde hurma yüklü tırda başlayan ve örtülük alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'in Baykan ilçesinde hurma yüklü tırda başlayan ve örtülük alana sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İran'dan Mersin'e hurma taşıyan Abdülkadir Polat yönetimindeki 33 R 6773 plakalı tır, Baykan-Kozluk kara yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Motor kısmından çıkan dumanı fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Siirt ve Baykan Belediyesi itfaiye ekiplerinin, müdahalesi esnasında yangın örtülük alana sıçradı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında tır ve dorsesindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Örtü alandaki yangın da ekiplerce söndürülerek bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Bölgede yangın nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, AA muhabirine, tırdaki alevleri söndürme sırasında kıvılcımların çevreye sıçradığını ve örtü yangınına neden olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te hurma yüklü tırda çıkan ve örtülük alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te hurma yüklü tırda çıkan ve örtülük alana sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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