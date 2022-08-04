Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçeye bağlı Çaykaya köyü mevkisine piknik yapmaya giden Refik Aydar, serinlemek için girdiği Bitlis Deresi'nde bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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