Siirt'te beton bariyerler kaldırılarak yol trafiğe açıldı - Son Dakika

Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü çevresi ve kentin belirli noktalarına güvenlik gerekçesiyle konulan beton bariyerler kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü çevresi ve kentin belirli noktalarına yerleştirilen beton bariyerlerin ve dubaların kaldırıldığı bildirildi.

Beton bariyerlerin kaldırıldığı caddelerin trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, "Geçmiş dönemlerde güvenlik tedbirleri kapsamında terör olaylarına karşı İl Emniyet Müdürlüğü çevresi ve şehrin güvenlik noktalarına konulan beton bariyerler ve dubalar kaldırıldı. İl genelinde tedbirler artırıldı." ifadeleri kullanıldı.