Son Dakika Haberleri: Siirt'in coğrafi işaretleri Ankara'da sergilenecek
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Siirt'in coğrafi işaretleri Ankara'da sergilenecek

1 saat önce

Siirt'in coğrafi işaretli ürünleri Siirt fıstığı, Pervari balı, tiftik battaniyesi, perde pilav, büryan kebabı 2. Uluslararası Coğrafi Ürünler Zirvesi'nde yer sergilenecek.

Siirt'in coğrafi işaretleri Ankara'da sergilenecek, System.String[]

Siirt'in coğrafi işaretli ürünleri Siirt fıstığı, Pervari balı, tiftik battaniyesi, perde pilav, büryan kebabı 2. Uluslararası Coğrafi Ürünler Zirvesi'nde yer sergilenecek.


Ankara'da düzenlenecek olan zirveye Vali Ali Fuat Atik başkanlığında Siirt'ten bir heyet katılacak.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Remzi Uslu, Anadolu'nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin dünyaya pazarlanması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin, 19-21 Eylül'de "Anadolu'dan Dünyaya" temasıyla başlayacağını aktardı.


3 gün sürecek zirvede Siirt'in ürünlerini sergileyeceklerini belirten Uslu, "İlimizin coğrafi işaretli ürünleri Siirt fıstığı, Pervari balı, Siirt tiftik battaniyesi, perde pilav, büryan kebabı için stantlar oluşturacağız. Ayrıca katılımcılar, ulusal ve uluslararası alım heyeti temsilcileriyle ücretsiz ikili iş görüşmeleri yapma fırsatı bulacak." dedi.

Pervari, Ankara, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:18 Kaynak: AA
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