Siirt'in Eruh İlçesi Kırsalında Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyonda 2 Terörist Etkisiz Hale...
1 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:01 Kaynak: AA
'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
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