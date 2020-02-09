Siirt'in Eruh ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Siirt'in Eruh ilçesinde eğitime kar engeli

6 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.

Siirt'in Eruh ilçesinde eğitime kar engeli, System.String[]

Siirt'in Eruh ilçesinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.

Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan kar yağışı nedeniyle ilçe ve köylerde tüm okulların buzlanma ve ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle 10 Şubat 2020 günü tatil edildiğini söyledi.

Erdoğan, öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için dönem içerisinde telafi programı uygulanacağını kaydetti.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:44 Kaynak: AA
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