Siirt'in Eruh ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika

Siirt'in Eruh ilçesinde eğitime kar engeli
6 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:44 Kaynak: AA
Siirt'in Eruh ilçesinde kar dolayısıyla yarın eğitime ara verilecek.
Eruh Kaymakamı Ali Erdoğan kar yağışı nedeniyle ilçe ve köylerde tüm okulların buzlanma ve ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle 10 Şubat 2020 günü tatil edildiğini söyledi.
Erdoğan, öğrencilerin derslerinden geri kalmaması için dönem içerisinde telafi programı uygulanacağını kaydetti.
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