Edinilen bilgiye göre kaza, Eruh ilçesine Bağlı Bağgöze köyü yolunda meydana geldi. İ.E. (23) yönetimindeki pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İ.E. ile yanında bulunan N.G. (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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