Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

29.07.2022 16:23
Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde 'pat pat' olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eruh ilçesine Bağlı Bağgöze köyü yolunda meydana geldi. İ.E. (23) yönetimindeki pat pat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü İ.E. ile yanında bulunan N.G. (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık Ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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