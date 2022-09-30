Eruh'ta devlet desteğiyle kurulan tekstil atölyesi hizmete girdi - Son Dakika
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Eruh'ta devlet desteğiyle kurulan tekstil atölyesi hizmete girdi

30.09.2022 15:59
Eruh'ta devlet desteğiyle kurulan tekstil atölyesi hizmete girdi

Siirt'in Eruh ilçesinde yatırımcı Rahşan Özer, küçük ve Orta Orta Ölçekli İşletmeleri geliştireme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteğiyle tekstil atölyesi kurdu.

Siirt'in Eruh ilçesinde yatırımcı Rahşan Özer, küçük ve Orta Orta Ölçekli İşletmeleri geliştireme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) desteğiyle tekstil atölyesi kurdu.

Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tekstil atölyesinin üretime başladığını söyledi.

Devlet desteğiyle ilçede işsiz gençlere istihdam sağladığını dile getiren Özer, şöyle konuştu:

"İlgi duyduğum tekstil sektörüne yönelmek adına çeşitli kurslara katıldım. Kurslarda eğitimleri aldığım süre boyunca kendi iş yerimi kurma fikrim vardı. Bu sebeple müşteri ilişkileri, pazarlama, işçi yönetimi, hammadde kaynakları gibi konularda kendimi geliştirmeye çalıştım. Kendi iş yerimi kurma kararını verdikten sonra KOSGEB girişimcilik desteklerini araştırdım ve ileri girişimcilik sertifikamı olduktan sonra iş yerini kurdum."

KOSGEB'den aldığı destekle iş yerini kurma hayaline kavuştuğunu dile getiren Özer, çalışanlarının yüzde 90'ının kadın olduğunu, kadınlara istihdam olanağı sunduğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.

KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç ise ilçede ilk ve tek tekstil atölyesinin hizmete girdiğini belirterek, "Yaklaşık 30 kişiye istihdam sağlandı. Kadın girişimcimiz diğer girişimcilerimize örnek olmasını diliyorum. Şartları sağlayan girişimci adaylarımıza işletme açtıkları zaman teknoloji seviyelerine göre 375 bin liraya kadar destek verilebilecek." dedi.

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Kaynak: AA

Siirt, Güncel, Son Dakika

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