Siirt'in Eruh kırsalında jandarma komanda ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli...
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Siirt'in Eruh kırsalında jandarma komanda ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:54 Kaynak: AA
Siirt'in Eruh kırsalında jandarma komanda ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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