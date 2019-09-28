Son Dakika Haberleri: Siirt'in Eruh kırsalında jandarma komanda ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli...
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Siirt'in Eruh kırsalında jandarma komanda ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli...

10 dakika önce

Siirt'in Eruh kırsalında jandarma komanda ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Eruh kırsalında jandarma komanda ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli..., System.String[]

Siirt'in Eruh kırsalında jandarma komanda ve özel harekat timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma, Siirt, Eruh, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:54 Kaynak: AA
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