Siirt'in göç verileri açıklandı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu, Siirt'in 2019 yılı uluslararası göç istatistiklerini yayımladı.



TÜİK Siirt Bölge Müdürü Ercüment Toka, 2019 yılında yurt dışından Siirt'e 285 kişinin yerleştiğini, yurt dışına da 319 kişinin göç ettiğini söyledi. Yurt dışından Siirt'e göç edenlerin sayısının geçen yıla göre yüzde 47 azaldığını belirten Toka, "Yurt dışından Siirt'e 197'si erkek 88'i kadın olmak üzere 69'u Türk vatandaşı, 216'sı yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Siirt'ten yurt dışına göç eden kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 48 artarak 319 kişi oldu. Bu nüfusun 253'ünü erkek 66'sını kadın oldu. Siirt'ten yurt dışına giden nüfusun 104'ünü Türk vatandaşı 215'ini yabancı uyruklu nüfus oluşturdu" dedi. - SİİRT