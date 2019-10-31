Son Dakika Haberleri: Siirt'in kanaat önderlerinden Hafız Muhammed Taha Gültekin vefat etti
Son Dakika Güncel Siirt'in kanaat önderlerinden Hafız Muhammed Taha Gültekin vefat etti

Siirt'in kanaat önderlerinden Hafız Muhammed Taha Gültekin vefat etti

6 saat önce

Siirt'in kanaat önderlerinden Hafız Muhammed Taha Gültekin, hayatını kaybetti.

Siirt'in kanaat önderlerinden Hafız Muhammed Taha Gültekin vefat etti, System.String[]

Siirt'in kanaat önderlerinden Hafız Muhammed Taha Gültekin, hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün 81 yaşında vefat eden Tillo Sultan Memduh Camisisi emekli imam hatibi Gültekin için Tillo Ulu Cami'de tören yapıldı.

Kılınan namazın ardından Gültekin'in cenazesi vatandaşlarca bir süre omuzlarda taşınarak, İsmail Fakirullah Hazretleri Mezarlığına getirildi.

Gültekin'in cenazesi okunan dualarla toprağa verildi.

Törene, Siirt ve çevre illerden gelen kanaat önderleri, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Dicle Üniversitesi, Muhammed Taha, Diyarbakır, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:32 Kaynak: AA
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