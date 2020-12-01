Siirt'in koyun varlığı bir yılda 100 bin artacak - Son Dakika

Siirt'in koyun varlığı bir yılda 100 bin artacak

01.12.2020 17:45
Siirt'in koyun varlığı bir yılda 100 bin artacak, System.String[]

Siirt Valiliği ile Ziraat Bankası arasında "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi"nin protokolü imzalandı.

Siirt Valiliği ile Ziraat Bankası arasında "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi"nin protokolü imzalandı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, valilikte düzenlenen programda, il ve ilçelerde kurulacak olan komisyonun uygun göreceği üreticilere proje kapsamında 100 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanma imkanı verileceğini belirtti.

Projenin Siirt'te küçükbaş hayvancılığa önemli bir ivme kazandıracağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, 1 milyon 250 bin dolayındaki küçükbaş hayvan bulunduğunu anımsattı.

Bunu takip edecek diğer projelerle hem insanların refah seviyesini yükseltmek istediklerini kaydeden Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki 1 yıl içerisinde projeden 1000 kişi yararlandırmak, yararlanıcılarının gelirlerini en az 2 kat artıracağız. Uygulayacağımız diğer projelerle ilimizin koyun sayısını 5 yıl içinde 500 bine arttırmayı hedeflemekteyiz."

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da şehrin tarım ve hayvancılık potansiyeline yönelik hedefleri anlatan bir sunum yaptı.

Daha sonra projenin protokolü Hacıbektaşoğlu ile Ziraat Bankası Diyarbakır Bölge Müdürü Ercan Durmuş arasında imzalandı.

Bir yılda 100 bin koyun

Küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, yerli ırk koyun yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak ve kırsalda yaşayan vatandaşların hayat standartlarını yükseltmek amacıyla hazırlanan projeyle il genelinde 1000 ailenin faydalanması ve 1 yılda 100 bin koyun artışı sağlayarak üretime ve istihdama katkı sağlanması hedefleniyor.

Siirt Valiliği, Ziraat Bankası, Kredi, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'in koyun varlığı bir yılda 100 bin artacak - Son Dakika


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