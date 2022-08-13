Alınan bilgiye göre, Beykent Caddesi'nde 2 ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

Kurtalan, Beykent, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te 2 aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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