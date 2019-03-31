Son Dakika Haberleri: Siirt'in Kurtalan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Baran...

Siirt'in Kurtalan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Baran...

1 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Baran Akgül kazandı.

Siirt'in Kurtalan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Baran..., System.String[]
Siirt'in Kurtalan ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Baran Akgül kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Baran Akgül 8 bin 79, AK Parti adayı Nevzat Karaatay 7 bin 415 oy aldı.

Akgül'ün öz geçmişi -

Baran Akgül, ilk ve orta öğrenimini Kurtalan'da tamamladı. İlçede uzun yıllar futbol oynayan Akgül, İstanbul'da turizm ve tekstil sektöründe çalıştı. 2014 yerel seçimlerinde DBP'den Kurtalan Belediye Başkan aday adayı olan Akgül, evli ve bir çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:53 Kaynak: AA

Baran Akgül, Halkların Demokratik Partisi, Siirt, Kurtalan, Güncel
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