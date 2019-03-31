Siirt'in Kurtalan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Baran...
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Baran Akgül kazandı.
Siirt
'in Kurtalan
ilçesinde belediye başkanlığını HDP
adayı Baran Akgül
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Baran Akgül 8 bin 79, AK Parti
adayı Nevzat Karaatay
7 bin 415 oy aldı.
Akgül'ün öz geçmişi -
Baran Akgül, ilk ve orta öğrenimini Kurtalan'da tamamladı. İlçede uzun yıllar futbol oynayan Akgül, İstanbul
'da turizm ve tekstil sektöründe çalıştı. 2014 yerel seçimlerinde DBP'den Kurtalan Belediye Başkan aday adayı olan Akgül, evli ve bir çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:53 Kaynak: AA
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