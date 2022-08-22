Bu arada alevlerin sıçradığı yaklaşık 200 ton saman ile 30 fıstık ağacı da yandı.

Kaynak: AA

Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te seyir halindeki minibüs alev aldı - Son Dakika

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