Köyün farklı noktalarında inceleme yapan ve köy muhtarı Necmettin Baykara'dan bilgi alan ekipler, köyde meydana gelebilecek depremin yanı sıra doğal ve yapay sarsıntıların anında AFAD'a bildirilmesi için ivme ölçer sistemi kurdu. Bölgedeki olası sarsıntılar kurulan sistem sayesinde 24 saat takip edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AFAD ekipleri, yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu - Son Dakika

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