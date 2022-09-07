AFAD ekipleri, yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu - Son Dakika
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AFAD ekipleri, yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu

07.09.2022 18:40
AFAD ekipleri, yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu

Siirt'in merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine, AFAD tarafından bölgeye kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.

Siirt'in merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine, AFAD tarafından bölgeye kurulan ivme ölçer sistemiyle köydeki sarsıntılar 24 saat takip edilecek.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun başkanlığında, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından jeofizik yüksek mühendisi Kudret Tekin, jeoloji yüksek mühendisleri Turgay Kuru ve Aytaç Apak ile AFAD İl Müdürlüğüne bağlı jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde incelemede bulundu.

Köyün farklı noktalarında inceleme yapan ve köy muhtarı Necmettin Baykara'dan bilgi alan ekipler, köyde meydana gelebilecek depremin yanı sıra doğal ve yapay sarsıntıların anında AFAD'a bildirilmesi için ivme ölçer sistemi kurdu. Bölgedeki olası sarsıntılar kurulan sistem sayesinde 24 saat takip edilecek.

Köyün farklı noktalarında 48 kanallı sismik cihazla ölçü alan ekipler, yer altının 100 metre derinliğine kadar zemin profilini tespit edecek.

Ekiplerin, yer altından ses geldiğini bildiren Tillo ilçesine bağlı Akyayla köyünde de incelemede bulunacağı bildirildi.

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ÜZERİNE KAYA DÜŞEN İŞÇİYİ, AFAD EKİBİ KURTARDI ÜZERİNE KAYA DÜŞEN İŞÇİYİ, AFAD EKİBİ KURTARDI
Kaynak: AA

Meydandere, Deprem, Siirt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD ekipleri, yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: AFAD ekipleri, yer altından sesler geldiği iddia edilen köyde incelemede bulundu - Son Dakika
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