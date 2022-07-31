Siirt'in Meydandere köyünde toprağın altından gelen esrarengiz ses büyük korku yarattı! AFAD, bölgede incelemelerde bulunuyor - Son Dakika
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Siirt'in Meydandere köyünde toprağın altından gelen esrarengiz ses büyük korku yarattı! AFAD, bölgede incelemelerde bulunuyor

31.07.2022 11:31

Siirt'in merkez Meydandere köyünde yer altından gelen esrarengiz bir ses, köy halkında büyük korku yarattı. Tüyler ürpertici ses sonrası ihbar yapılırken, AFAD'ın bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Merkez Meydandere köyünde oturanlar vatandaşlar, yaklaşık 2 haftadır yer altından sesler geldiği ve birkaç saniye süren sarsıntılar olduğunu ileri sürerek, AFAD'a başvurdu. Köylülerin talebi üzerine AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde inceleme yaptı.

Köyde toprağın altından gelen sesler halkın tüylerini ürpertti! Türkiye'nin kulağı Siirt'te

KÖYDE İNCELEMELERE BAŞLADILAR

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, köy muhtarı Necmettin Baykara'nın talebi ve köylülerin iddiaları üzerine köyde incelemede bulunduklarını söyledi. İncelemelerde jeoloji mühendislerinin de yer aldığını belirten Akkoyun, şöyle konuştu: "Köyün içinde birtakım keşif ve incelemelerde bulunduk. Köyün etrafından özellikle yüksek kesimdeki arazilerde meydana gelebilecek yarılma açılmalar var mı diye jeoloji mühendisleriyle araştırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda hazırlayacağımız jeolojik etüt raporlarını yetkili makamlara ileteceğiz. Köy muhtarının iddia ettiği seslerin nedenini bilmemekteyiz. Bunu ilerleyen zamanlarda tespit edeceğiz."

Köyde toprağın altından gelen sesler halkın tüylerini ürpertti! Türkiye'nin kulağı Siirt'te

ARA ARA GELİYOR AMA ŞİDDETLİ OLUYOR

Muhtar Baykara da ara sıra gelen ses ve meydana gelen sarsıntıların çok kısa sürdüğünü ve özellikle gece saatlerinde bu sesler üzerine uyandıklarını anlattı. Baykara, "Yer altında ses geldiği zaman sanki bir kamyondan malzeme dökülmüş gibi ama ses derinden geliyor. Bu esnada tüm evlerde bir titreme oluyor. Bölgede deprem oldu zannediyoruz, haberlere bakıyoruz bir şey yok. Bir yol çalışması da yok bölgede. Köyümüz baraja 4 kilometre mesafede. Yer altındaki su belki boşlukları dolduruyor da olabilir. Aklımıza başka bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Köyde toprağın altından gelen sesler halkın tüylerini ürpertti! Türkiye'nin kulağı Siirt'te

Durumu yetkililere bildirdiklerini aktaran Baykara, AFAD'ın köyde inceleme yaptığını ve buna ilişkin çıkacak raporun sonucunu beklediklerini belirtti. Köyde yaşayan Sabri Yıldırım da köyü endişelendiren bu durumun özellikle gece saatlerinde yaşandığını kaydetti.

Köyde toprağın altından gelen sesler halkın tüylerini ürpertti! Türkiye'nin kulağı Siirt'te
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Yer altından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı Yer altından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı KPSS genel yetenek ve genel kültür oturumu başladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Siirt'in Meydandere köyünde toprağın altından gelen esrarengiz ses büyük korku yarattı! AFAD, bölgede incelemelerde bulunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'in Meydandere köyünde toprağın altından gelen esrarengiz ses büyük korku yarattı! AFAD, bölgede incelemelerde bulunuyor - Son Dakika
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