Yer altından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı - Son Dakika
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Yer altından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı

31.07.2022 12:56
Yer altından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı

Siirt'in merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü köyde incelemelerde bulundu.

Siirt'in merkez Meydandere köyünde yer altından sesler geldiği iddiası üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü köyde incelemelerde bulundu.

Merkez Meydandere köyünde oturanlar vatandaşlar, yaklaşık 2 haftadır yer altından sesler geldiği ve birkaç saniye süren sarsıntılar olduğunu ileri sürerek, AFAD'a başvurdu.

Köylülerin talebi üzerine AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde inceleme yaptı.

AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, köy muhtarı Necmettin Baykara'nın talebi ve köylülerin iddiaları üzerine köyde incelemede bulunduklarını söyledi.

İncelemelerde jeoloji mühendislerinin de yer aldığını belirten Akkoyun, şöyle konuştu:

"Köyün içinde birtakım keşif ve incelemelerde bulunduk. Köyün etrafından özellikle yüksek kesimdeki arazilerde meydana gelebilecek yarılma açılmalar var mı diye jeoloji mühendisleriyle araştırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda hazırlayacağımız jeolojik etüt raporlarını yetkili makamlara ileteceğiz. Köy muhtarının iddia ettiği seslerin nedenini bilmemekteyiz. Bunu ilerleyen zamanlarda tespit edeceğiz."

Muhtar Baykara da ara sıra gelen ses ve meydana gelen sarsıntıların çok kısa sürdüğünü ve özellikle gece saatlerinde bu sesler üzerine uyandıklarını anlattı.

Baykara, "Yer altında ses geldiği zaman sanki bir kamyondan malzeme dökülmüş gibi ama ses derinden geliyor. Bu esnada tüm evlerde bir titreme oluyor. Bölgede deprem oldu zannediyoruz, haberlere bakıyoruz bir şey yok. Bir yol çalışması da yok bölgede. Köyümüz baraja 4 kilometre mesafede. Yer altındaki su belki boşlukları dolduruyor da olabilir. Aklımıza başka bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Durumu yetkililere bildirdiklerini aktaran Baykara, AFAD'ın köyde inceleme yaptığını ve buna ilişkin çıkacak raporun sonucunu beklediklerini belirtti.

Köyde yaşayan Sabri Yıldırım da köyü endişelendiren bu durumun özellikle gece saatlerinde yaşandığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yer altından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı - Son Dakika

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