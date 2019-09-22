Son Dakika Haberleri: Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda...
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Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda...

32 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda..., System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma, Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:24 Kaynak: AA
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