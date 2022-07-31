Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 51'inci gününde - Son Dakika
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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 51'inci gününde

31.07.2022 17:37
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 51'inci gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde 51 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 51 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 51 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için çalışmalarda, Müküs Köprüsü'nden Hacımehmet köyünün 4 kilometre ilerisine kadar su üstü kontrolü yapıldığı belirtildi.

Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile Siirt jandarması, UMKE ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip; Güneş'e ulaşmak için su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları altında arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, çayın Çetin Baraj Gölü'yle birleştiği noktada da dalış gerçekleştiriyor. Söz konusu bölgede su altı ve üstünde arama yapan ekipler, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlarda da faaliyetlerini sürdürüyor. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Pervari, Güneş, Siirt, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 51'inci gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 51'inci gününde - Son Dakika
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