Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 53'üncü gününde - Son Dakika
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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 53'üncü gününde

02.08.2022 18:48
Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 53'üncü gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde 53 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 53 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 53 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için çalışmalarda, Müküs Köprüsü'nden Hacımehmet köyünün 4 kilometre ilerisine kadar su üstü kontrolü yapıldığı belirtildi.

Elazığ ve Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile UMKE ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip; Güneş'e ulaşmak için su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları altında arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Müküs köprüsünden Hacımehmet köyünün 4 kilometre ilerisine kadar su üstü kontrol yapılmıştır. Söz konusu bölgede su altı ve üstünde arama yapan ekipler, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanlarda da faaliyetlerini sürdürüyor.

Gün içerisinde Pervari Kaymakamlığınca aileye çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verildiği belirtildi. - SİİRT

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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire kayalık alanlarda aranıyor Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşire kayalık alanlarda aranıyor Kayıp hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Kayıp hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor
Kaynak: İHA

Siirt, Güneş, Eyüp, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 53'üncü gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 53'üncü gününde - Son Dakika
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