Son Dakika Haberleri: Siirt'in Pervari İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Siirt'in Pervari İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

17 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Teyyar Özcan kazandı.

Siirt'in Pervari İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Siirt'in Pervari ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Teyyar Özcan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Teyyar Özcan bin 987, İYİ Parti adayı İsmail Bilen bin 407, CHP adayı Şevket Beytekin 61 oy aldı.

Özcan'ın öz geçmişi -

Teyyar Özcan, 1975 yılında Pervari ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini Pervari ilçesinde tamamlayan Özcan, 2014 yılında AK Parti'den Pervari Belediye Başkanı seçildi.

Özcan, evli ve 6 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:09 Kaynak: AA

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