Siirt'te çekirge yoğunluğunun tespiti için alan çalışması

Siirt'in Pervari ilçesinde çekirge yoğunluğunun tespit edilmesi için köylerde incelemelerde bulunuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ercan Kaplan, Pervari Tarım ve Orman İlçe Müdürü Burak Demirdağ ve uzman teknik personelden oluşan bir ekip, ilçeye bağlı Doğan, Yukarıbalcılar, Ormandalı, Güleçler, Yeniaydın ve İğneli köylerinde inceleme yapıldığı belirtildi.

Orman, mera, yaylak ve kışlak gibi alanlarda saha çalışması yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mücadele çalışmaları kapsamında muhtarlara ilaç ve teknik destek verildi. Mart ayı içerisinde muhtar ve çiftçilerle yapılan toplantı ve eğitimlerle çekirge çıkışları en az seviyede kaldı. Pervari ilçesinin Çat köyünde mayıs ayında yumurtlama alanlarında yapılan ilaçlamanın etkisiyle çekirge çıkışı yok denecek kadar az olmuştur. İl genelinde yumurtlama alanı tespit edilen köylerde çekirge mücadelesinde bitki koruma ürünü kullanıldı. Çemikare yaylası ve devamındaki mera alanlarında iklimin etkisiyle çekirge çıkışı olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde mera alanlarının kuruması ile bölgedeki tarım alanlarına geçiş yaptıkları gözlenmiştir. Bu bölgede tahıllar ve yem bitkileri hasat edildiğinden bu ürünlerde zarar asgari seviyede. Sulu tarım yapılan mısır tarlaları ve meyve bahçelerindeki zararın etkisi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak."