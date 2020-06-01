Siirt'in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı. - Son Dakika
Siirt'in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı.
Siirt'in Pervari ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı askeri araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 3'ü ağır 8 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - DİYARBAKIR
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2.06.2020 06:26:43. #1.13#
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