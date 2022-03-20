Siirt'in Pervari ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Siirt'in Pervari ilçesinde eğitime kar engeli

20.03.2022 20:27
Siirt'in Pervari ilçesinde eğitime kar engeli

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime öğretime yarın ara verildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime öğretime yarın ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Pervari, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'in Pervari ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika


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