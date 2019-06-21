Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz...
39 dakika önce
Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
'in Pervari
ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. - SİİRT
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