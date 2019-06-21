Son Dakika Haberleri: Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz...
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Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz...

39 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz..., System.String[]
Siirt'in Pervari ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Jandarma, Pervari, Siirt, 3. Sayfa
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