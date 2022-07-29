Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

29.07.2022 16:11
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 49 gündür sürüyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 49 gündür sürüyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları 130 kişilik ekip tarafından yapılıyor.

Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularının görev aldığı çalışmalar Müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Baraj Gölü mevkilerinde gerçekleştiriliyor.

Su altını ve üstünü inceleyen ve çayın şelale mevkisinde dalış gerçekleştiren ekipler, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanları da kontrol ediyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

Pervari, Güneş, Siirt, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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