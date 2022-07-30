Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 50 gündür sürüyor - Son Dakika
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Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 50 gündür sürüyor

30.07.2022 15:08
Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 50 gündür sürüyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 50 gündür devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde, Müküs Çayı'na düşüp akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları 50 gündür devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 11 Haziran'da ayağı kayarak çaya düşen İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli meslektaşını kurtarmak için suya giren ancak akıntıya kapılan Güneş'i arama çalışmaları kapsamında dalgıçlar farklı noktalarda dalış gerçekleştiriyor.

Van Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Elazığ Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile jandarma, UMKE, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan 130 kişilik ekip, Müküs Köprüsü, Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Hacımehmet köyü ile Çetin Baraj Gölü mevkilerinde su altını ve üstünü kontrol ediyor, bölgedeki kayalık ve ağaçlık alanları inceliyor.

Pervari İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire Halime Timurtaş çayda akıntıya kapılarak yaşamını yitirmiş, arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire Eyüp Güneş ise sürüklendiği akıntıda kaybolmuştu.

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Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 50'nci gününde Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 50'nci gününde Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 49'uncu gününde Kayıp hemşireyi arama çalışmaları 49'uncu gününde
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 50 gündür sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Müküs Çayı'nda akıntıya kapılan hemşireyi arama çalışmaları 50 gündür sürüyor - Son Dakika
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